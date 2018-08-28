Мастер-класс «Изготовление куклы-травницы»

В «Бежином лугу» пройдет мастер-класс по изготовлению куклы, наполенной душистой лекарственной травой.

Достаточно немного помять куклу в руках, пошевелить, и комната наполнится травяным духум, который отгонит духов болезни. Через два года траву в куколке необходимо поменять. Именно так и поступали наши предки.

Травница оберегает дом от болезней и злых духов. Её давали играть детям, вешали над колыбелью младенца и ставили возле постели больного. Участники мастер-класса изготовят куколку своими руками, а также узнают о лекарственыых травах Бежина Луга.

Стоимость: 70 р.