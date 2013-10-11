Мама для мамонтёнка

Тепло оживляет. Именно так и случилось в трогательной истории о маленьком Мамонтёнке. Пригрело солнышко.

И в далёкой северной стране, где льды и вечная мерзлота, проснулся, ожил Мамонтёнок. Проснулся и сразу стал искать маму. Для малыша мама — самое главное, самое важное. Ему пришлось пережить много трудностей, много огорчений, пришлось даже переплыть океан на большой льдине.

Но Мамонтёнку помогали все звери, которых он встретил на своём пути. Ведь все понимают, что найти — это очень важно. Слониха стала его мамой: когда-то, давным-давно, слоны были такими же, как мамонты. Очень счастливо оканчивается сказка о том, как Мамонтёнок искал единственную маму. Но чувство грусти остаётся.

Действующие лица и исполнители:

Мамонтёнок — Екатерина Прокопьева

Медвежонок — Татьяна Еремеева

Медведица — Татьяна Кондаева

Обезьяна — Любовь Пахомова

Морж — Андрей Абрамов, Алексей Лаврухин, Олег Спиренков

Лев — Ринад Кондаев

Слониха — Ирина Атлашкина

Режиссёр-постановщик — О.Л. Карнер

Художник-постановщик — В.И. Птицин

Композитор — В.О. Талицкий

Продолжительность спектакля 1 час 5 минут

Детский билет (места с 2- 9 ряд) — 300−350 Р

Взрослый билет (места с 10 по 17 ряд) — 250−300 Р

Билет для школьников (в будни) — 200 Р

Справки по телефону: 36−40−19 (касса); 31−20−97