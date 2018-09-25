Мастер-класс: народная кукла-закрутка «Вера, Надежда, Любовь»

В рамках мастер-класса участники сделают народную куклу-закрутку, посвящённую известному православному празднику. Взрослые и дети услышат историю о трёх сестрах и их матери, причисленных к лику святых, а затем изготовят оригинальную композицию из трёх куколок. Такая вещь будет напоминать о трёх очень важных составляющих в жизни каждого человека — вере, надежде и любви.

Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества.

Стоимость: 100 р.