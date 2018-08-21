Кот в сапогах

Музыкальная сказка в двух действия по мотивам одноимённого произведения.

Отчего мы привыкли думать, что коты злы и коварны? Ведь знаменитый французский сказочник Шарль Перро ещё три века назад рассказал удивительную историю про кота, который из чувства благодарности не дал пропасть своему бесхитростному хозяину, сделал его маркизом и даже женил на принцессе! Правда, тот знаменитый кот, в отличие от наших дворовых, был в сапогах. Ах, неужели в них всё дело??? Вам точно не откроется эта тайна, если вы пропустите невероятно забавный и фантастически красивый спектакль Заслуженного деятеля искусств РФ режиссёра Н. Боровкова по мотивам известной сказки. Да не просто спектакль — самый настоящий детский мюзикл (композитор С. Важов), где все герои имеют свои музыкальные партии, где все артисты поют вживую. Подражая живописцам галантного века, сказку прекрасно оформила Заслуженный деятель искусств РФ Н.Полякова. Если вам интересно узнать про то, как смекалка и взаимовыручка помогают преодолеть жизненные трудности, обязательно познакомьтесь с нашим Котом — оптимистом и выдумщиком: кажется, он разобрался в законах этого мира лучше любого человека!

Действующие лица и исполнители:



Кот — Ринад Кондаев

Жак, Кучер — Антон Акимов

Принцесса — Юлия Бороздина

Король, Людоед — Андрей Абрамов

Заяц — Ирина Атлашкина; Татьяна Кондаева



Автор пьесы (по мотивам сказки Ш. Перро) — Николай Шувалов

Режиссёр-постановщик — З.д.иск. Р. Ф. Николай Боровков

Художник-постановщик — З.д.иск. Р. Ф. Нелли Полякова

Композитор — Станислав Важов

Хореограф — Инна Юрина

Дополнительная информация по тел.: 36−40−19 (касса); 31−20−97

Стоимость: детский (с 1 по 9 ряд) — 350−400 р., взрослый (с 10 по 15 ряд) — 300−350 р., для школьников (в будни) — 250 р.