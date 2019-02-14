Книга растит человека (о грамоте и книгах)

В музее «Тульские древности» пройдет занятие из цикла «Воскресник для дошкольников», посвященной истории книжного дела.

На занятии гости проследят за тем, как развивалась книга с древности и до наших дней, будут учиться ценить и беречь книги, а также будут писать и создавать иллюстрации, как это делали в прошлом.

Книга — это целая вселенная, которая несет в себе знания. Была изобретена письменность, придуман папирус, пергамен, чернила и многие другие вещи, которые помогали людям из века в век передавать информацию потомкам. Книга сближает поколения. С книгами всегда связано множество историй, некоторые из которых — о любви к знаниям, о ценности человеческой мудрости — нам предстоит узнать.

Количество мест ограничено.

Стоимость: 100 р., требуется предварительная регистрация по тел. +7 4872 36 16 63.