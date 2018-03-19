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Карлсон проказничает снова

Карлсон проказничает снова

Музыкальная сказка по мотивам одноименного произведения. Очаровательный озорник превращает жизнь Малыша в настоящее приключение. Но проделки Карлсона, не остались незамеченными! Весь город ищет «летающего шпиона». Удастся ли Малышу спасти Карлсона от разоблачения, вы узнаете в этой удивительной истории.

Сюжет полон приключений, шуток, озорства и детских мечтаний. В спектакле принимают участие артисты и коллективы Детской филармонии. 

 В фойе перед спектаклем для детей будет работать игровая  интерактивная программа.

Стоимость: 200Р.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 марта 2018, воскресенье
12:00
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