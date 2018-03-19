Карлсон проказничает снова

Музыкальная сказка по мотивам одноименного произведения. Очаровательный озорник превращает жизнь Малыша в настоящее приключение. Но проделки Карлсона, не остались незамеченными! Весь город ищет «летающего шпиона». Удастся ли Малышу спасти Карлсона от разоблачения, вы узнаете в этой удивительной истории.

Сюжет полон приключений, шуток, озорства и детских мечтаний. В спектакле принимают участие артисты и коллективы Детской филармонии.

В фойе перед спектаклем для детей будет работать игровая интерактивная программа.

Стоимость: 200Р.