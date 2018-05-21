Как создать свою игру?
Ваш ребенок увлекается компьютерными играми? Отлично!
При правильном подходе захватывающее хобби можно в будущем превратить в интересную перспективную работу!
Приглашаем всех детей 8−15 лет, а также их родителей на бесплатный мастер-класс «Как создать свою игру?"
Это будет интересный урок, наполненный новыми идеями, возможностями и знакомствами.
Дети изучат основы алгоритмизации и научатся создавать компьютерную игру самостоятельно. Каждый участник придумает сценарий игры и воплотит свои задумки в жизнь!
Ребята поймут, что компьютер — это не игрушка, а инструмент для раскрытия творческого потенциала, развития и самовыражения.
В программе урока:
- придумываем сюжет игры и создаем свою игровую локацию;
- изучаем возможности движков для создания игр
- программируем действия главного героя и многое другое!
Пока ребята будут заняты разработкой игры, родители смогут более подробно узнать об Академии и получить консультации специалистов.
Зачем играть в чужие игры, если можно научиться создавать свои?
Регистрация на мастер-класс обязательна!
Запись по тел.:
+7 (4872) 71-11-17, +7 (905) 622-58-82
ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша), вход с торца здания
Вход свободный