Ваш ребенок увлекается компьютерными играми? Отлично!

При правильном подходе захватывающее хобби можно в будущем превратить в интересную перспективную работу!



Приглашаем всех детей 8−15 лет, а также их родителей на бесплатный мастер-класс «Как создать свою игру?"



Это будет интересный урок, наполненный новыми идеями, возможностями и знакомствами.

Дети изучат основы алгоритмизации и научатся создавать компьютерную игру самостоятельно. Каждый участник придумает сценарий игры и воплотит свои задумки в жизнь!

Ребята поймут, что компьютер — это не игрушка, а инструмент для раскрытия творческого потенциала, развития и самовыражения.



В программе урока:

придумываем сюжет игры и создаем свою игровую локацию;

изучаем возможности движков для создания игр

программируем действия главного героя и многое другое!

Пока ребята будут заняты разработкой игры, родители смогут более подробно узнать об Академии и получить консультации специалистов.



Зачем играть в чужие игры, если можно научиться создавать свои?

Регистрация на мастер-класс обязательна!



Запись по тел.: +7 (4872) 71-11-17 , +7 (905) 622-58-82

ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша), вход с торца здания

Вход свободный