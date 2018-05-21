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Как создать свою игру?

Как создать свою игру?

Ваш ребенок увлекается компьютерными играми? Отлично!
При правильном подходе захватывающее хобби можно в будущем превратить в интересную перспективную работу!

Приглашаем всех детей 8−15 лет, а также их родителей на бесплатный мастер-класс «Как создать свою игру?"

Это будет интересный урок, наполненный новыми идеями, возможностями и знакомствами.
Дети изучат основы алгоритмизации и научатся создавать компьютерную игру самостоятельно. Каждый участник придумает сценарий игры и воплотит свои задумки в жизнь!
Ребята поймут, что компьютер — это не игрушка, а инструмент для раскрытия творческого потенциала, развития и самовыражения.

В программе урока:

  • придумываем сюжет игры и создаем свою игровую локацию;
  • изучаем возможности движков для создания игр
  • программируем действия главного героя и многое другое!

Пока ребята будут заняты разработкой игры, родители смогут более подробно узнать об Академии и получить консультации специалистов.

Зачем играть в чужие игры, если можно научиться создавать свои?
Регистрация на мастер-класс обязательна!


Запись по тел.: +7 (4872) 71-11-17, +7 (905) 622-58-82
ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша), вход с торца здания

Вход свободный

Где и когда?
Рубикон
Тула, ул. Епифанская, 54
23 мая 2018, среда
18:30
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