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Экзоферма

Экзоферма

Давно ли вы были на ферме? Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «ферма»? На «Экзоферме» вместо привычных нам коров и хрюшек можно не просто увидеть, а погладить, потрогать и накормить милейших пушистиков: маленькие и огромные кролики и зайцы, еноты, обезьянки, белки и множество других зверушек.

Общение с животными — настоящий подарок для маленьких детей и больших взрослых, ведь это ни с чем не сравнимые эмоциональные переживания. К тому же, как доказали учёные, общение и уход за животными очень полезно для здоровья: это успокаивает нервы и позволяет легче переживать стресс.

Приходите сами и приводите своих детей на выставку милых пушистых зверей со всего света «Экзоферма».

Каждый день с 27 декабря по 29 января приходите в ТРЦ «Макси» и знакомьтесь с необыкновенными животными!

Билеты: 200 Р. Детям до трёх лет — вход свободный.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
Макси, торгово-развлекательный центр
Тула, Пролетарская ул., 2
27 декабря 2016, вторник
10:00
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28 декабря 2016, среда
10:00
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29 декабря 2016, четверг
10:00
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