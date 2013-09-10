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Бременские музыканты

Бременские музыканты

Юрий Энтин, Василий Ливанов и Геннадий Гладков стали соавторами мультфильма «Бременские музыканты» по одноименной сказке братьев Гримм, вышедшего на экраны в 1969 году. Песни, написанные к мюзиклу Гладковым стали известны по всей стране: «Ничего на свете лучше нету», «Такая-сякая сбежала из дворца», «Луч солнца золотого».

Сценаристы отошли от оригинального сюжета сказки. У сказочников Гримм главными героями были обиженные хозяевами кот, осел, петух и собака, а трубадура, принцессу, короля и его охрану придумали уже русские авторы в продолжении «Новые бременские» и «По следам бременских музыкантов».

Мюзикл в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв
Художник-постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус
Балетмейстер — Денис Ляпин.
Музыкальное оформление — Игорь Алёшин.

Действующие лица и исполнители:

  • Король — Денис Казаков
  • Принцесса — Ассоль Лучихина
  • Шут — Максим Авдеев
  • Трубадур — Ярослав Харитонов
  • Кот — Станислав Емельяненко
  • Пёс — Виталий Прилепский
  • Петух — Антон Никоноров
  • Осёл — Евгений Кудрявцев
  • Атаманша — Ярославна Прилепская
  • Разбойники — Артём Козенков, Алексей Чуков, Артем Васюков
  • Охранники — Николай Ерёмин, Семён Карпов
  • Сыщик — Евгений Кашин
  • Фрейлины — Наталия Горячева, Юлия Муратова, Ксения Никанорова

Стоимость билетов: 250 Р (1−13 ряд), 220 Р (14−17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
8 октября 2017, воскресенье
12:00
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10 октября 2017, вторник
11:00
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