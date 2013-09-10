Бременские музыканты
Юрий Энтин, Василий Ливанов и Геннадий Гладков стали соавторами мультфильма «Бременские музыканты» по одноименной сказке братьев Гримм, вышедшего на экраны в 1969 году. Песни, написанные к мюзиклу Гладковым стали известны по всей стране: «Ничего на свете лучше нету», «Такая-сякая сбежала из дворца», «Луч солнца золотого».
Сценаристы отошли от оригинального сюжета сказки. У сказочников Гримм главными героями были обиженные хозяевами кот, осел, петух и собака, а трубадура, принцессу, короля и его охрану придумали уже русские авторы в продолжении «Новые бременские» и «По следам бременских музыкантов».
Мюзикл в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Заслуженный
Балетмейстер — Денис Ляпин.
Музыкальное оформление — Игорь Алёшин.
Действующие лица и исполнители:
- Король — Денис Казаков
- Принцесса — Ассоль Лучихина
- Шут — Максим Авдеев
- Трубадур — Ярослав Харитонов
- Кот — Станислав Емельяненко
- Пёс — Виталий Прилепский
- Петух — Антон Никоноров
- Осёл — Евгений Кудрявцев
- Атаманша — Ярославна Прилепская
- Разбойники — Артём Козенков, Алексей Чуков, Артем Васюков
- Охранники — Николай Ерёмин, Семён Карпов
- Сыщик — Евгений Кашин
- Фрейлины — Наталия Горячева, Юлия Муратова, Ксения Никанорова
Стоимость билетов: 250 Р (1−13 ряд), 220 Р (14−17 ряд).