Юрий Энтин, Василий Ливанов и Геннадий Гладков стали соавторами мультфильма «Бременские музыканты» по одноименной сказке братьев Гримм, вышедшего на экраны в 1969 году. Песни, написанные к мюзиклу Гладковым стали известны по всей стране: «Ничего на свете лучше нету», «Такая-сякая сбежала из дворца», «Луч солнца золотого».

Сценаристы отошли от оригинального сюжета сказки. У сказочников Гримм главными героями были обиженные хозяевами кот, осел, петух и собака, а трубадура, принцессу, короля и его охрану придумали уже русские авторы в продолжении «Новые бременские» и «По следам бременских музыкантов».

Мюзикл в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Художник-постановщик — Заслуженный художник Р. Ф. Татьяна Матус

Балетмейстер — Денис Ляпин.

Музыкальное оформление — Игорь Алёшин.

Действующие лица и исполнители:

Король — Денис Казаков

Принцесса — Ассоль Лучихина

Шут — Максим Авдеев

Трубадур — Ярослав Харитонов

Кот — Станислав Емельяненко

Пёс — Виталий Прилепский

Петух — Антон Никоноров

Осёл — Евгений Кудрявцев

Атаманша — Ярославна Прилепская

Разбойники — Артём Козенков, Алексей Чуков, Артем Васюков

Охранники — Николай Ерёмин, Семён Карпов

Сыщик — Евгений Кашин

Фрейлины — Наталия Горячева, Юлия Муратова, Ксения Никанорова

Стоимость билетов: 250 Р (1−13 ряд), 220 Р (14−17 ряд).