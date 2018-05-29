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Беговелогонка «Белый цветок»

Беговелогонка «Белый цветок»

Благотворительный праздник на территории Тульской области пройдет 3 раз.

Беговелогонка «Белый цветок» как современное, массовое и зрелищное мероприятие призвана помочь привлечь внимание общественности к возрождающемуся Празднику милосердия, основной целью которого является помочь в регионе конкретным тяжелобольным детям.

Принять участие в соревнованиях могут дети возрастом от 1 года до 5 лет. Трасса пройдет внутри музея «Тульский кремль». Участники проедут дистанции 50−150 м. Для тех, кто планирует участвовать в заезде необходима предварительная регистрация.


Дресс-код праздника: белая футболка, поддержим акцию праздничным белым цветом в одежде участников! Приветствуем белые банты на девочках и белые цветки у всех в любом виде!

В программе:

  • благотворительная ярмарка;
  • концертная программа;
  • творческие мастер-классы;
  • игровые зоны для детей (детские аниматоры, аквагримм);
  • спортивно-развлекательные соревнования;
  • интерактивные зоны.

Открытие праздничной программы состоится в 12:20

Стоимость: для участников — 500 р. орг. взнос, для гостей — вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
2 июня 2018, суббота
10:00
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