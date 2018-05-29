Беговелогонка «Белый цветок»
Благотворительный праздник на территории Тульской области пройдет 3 раз.
Беговелогонка «Белый цветок» как современное, массовое и зрелищное мероприятие призвана помочь привлечь внимание общественности к возрождающемуся Празднику милосердия, основной целью которого является помочь в регионе конкретным тяжелобольным детям.
Принять участие в соревнованиях могут дети возрастом от 1 года до 5 лет. Трасса пройдет внутри музея «Тульский кремль». Участники проедут дистанции 50−150 м. Для тех, кто планирует участвовать в заезде необходима предварительная регистрация.
Дресс-код праздника: белая футболка, поддержим акцию праздничным белым цветом в одежде участников! Приветствуем белые банты на девочках и белые цветки у всех в любом виде!
В программе:
- благотворительная ярмарка;
- концертная программа;
- творческие мастер-классы;
- игровые зоны для детей (детские аниматоры, аквагримм);
- спортивно-развлекательные соревнования;
- интерактивные зоны.
Открытие праздничной программы состоится в 12:20
Стоимость: для участников — 500 р. орг. взнос, для гостей — вход свободный.