Благотворительный праздник на территории Тульской области пройдет 3 раз.



Беговелогонка «Белый цветок» как современное, массовое и зрелищное мероприятие призвана помочь привлечь внимание общественности к возрождающемуся Празднику милосердия, основной целью которого является помочь в регионе конкретным тяжелобольным детям.

Принять участие в соревнованиях могут дети возрастом от 1 года до 5 лет. Трасса пройдет внутри музея «Тульский кремль». Участники проедут дистанции 50−150 м. Для тех, кто планирует участвовать в заезде необходима предварительная регистрация.



Дресс-код праздника: белая футболка, поддержим акцию праздничным белым цветом в одежде участников! Приветствуем белые банты на девочках и белые цветки у всех в любом виде!

В программе:

благотворительная ярмарка;

концертная программа;

творческие мастер-классы;

игровые зоны для детей (детские аниматоры, аквагримм);

спортивно-развлекательные соревнования;

интерактивные зоны.

Открытие праздничной программы состоится в 12:20

Стоимость: для участников — 500 р. орг. взнос, для гостей — вход свободный.