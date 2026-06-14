В топе самых читаемых новостей недели на Myslo — празднование Дня России. Туляки искали афишу праздника, следили за событиями в наших соцсетях, а также смотрели фоторепортажи, в частности, с фестиваля «Автострада».

Соревнования по смешанным единоборствам «Битва за Тулу» тоже оказались в топе по просмотрам. Напомним, турнир в этом году прошел в Белоусовском парке. Пояс чемпиона забрал Алексей Будрин из Новомосковска.

Неделя также запомнилась кадровыми перестановками. В Тульском цирке — новый директор. Им стала Евгения Кабанова.

Среди самых просматриваемых новостей недели — коммунальная авария, которая оставила южную часть Тулы без воды. Причина — повреждение на водоводе д-1200 мм Окско-Непрейковского водозабора.

В топ-5 по просмотрам также ЧП в Хомяково. Недалеко от зоны отдыха «Хомяковские поляны» подросток до смерти забил пенсионера. Возбуждено уголовное дело.