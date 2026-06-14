Пропавшие в Новомосковске Тульской области подростки найдены. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», парни живы.
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, 14-летний и 15-летний парни пропали 13 июня.
С ними всё в порядке.
Пропавшие в Новомосковске Тульской области подростки найдены. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», парни живы.
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, 14-летний и 15-летний парни пропали 13 июня.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте
сегодня
210
2545
4
сегодня
61
4958
0
сегодня
40
3297
-12