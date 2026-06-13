С 2024 года плата за свет зависит от объема потребления в месяц на одно домохозяйство.

Фото правительства Тульской области.

В правительстве Тульской области рассказали, как рассчитываются счета за свет для жителей региона. Система работает по принципу «больше потребляешь — больше платишь», но для некоторых категорий граждан действуют льготы и увеличенные нормы.

Главное правило: для домов и квартир, не подключённых к газу и оборудованных электроотопительными приборами, действуют увеличенные нормы потребления. Это особенно важно в отопительный сезон (с октября по апрель). Чтобы получить льготу, наличие такого оборудования должно быть подтверждено документально — техническим паспортом или иными официальными бумагами.

С 2024 года плата за свет зависит от объема потребления в месяц на одно домохозяйство:

Базовый тариф: до 1200 кВт⋅ч.

до 1200 кВт⋅ч. Повышенный тариф: от 1200 до 6000 кВт⋅ч.

от 1200 до 6000 кВт⋅ч. Максимальный тариф: свыше 6000 кВт⋅ч.

Для жителей негазифицированных домов с электроотоплением в зимний период первый диапазон (по базовому тарифу) увеличивается до 3900 кВт⋅ч.

Также сохранён понижающий коэффициент 0,7 для жителей сельской местности и горожан, чьи дома оборудованы электроплитами или электроотопительными установками.

Потребитель должен предоставить подтверждающие документы в центр обслуживания клиентов «ТНС энерго Тула» или загрузить их онлайн. В пакет входят:

Заявление. Документ, подтверждающий право собственности. Документ, подтверждающий наличие электроотопления.

Если технического паспорта нет, компания готова рассмотреть другие подтверждающие документы. Требования к пакету были упрощены для удобства граждан.

Как отметил председатель комитета по тарифам Дмитрий Васин, базовые тарифы на электроэнергию для населения Тульской области с 1 июля прошлого года не менялись и останутся на этом уровне как минимум до 1 октября текущего года. Дифференциация же была введена, чтобы избежать общего повышения цен выше прогнозов Минэкономразвития.