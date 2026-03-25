Дмитрий Миляев поделился любимым рецептом гренок

И рассказал, как лучше их приготовить.

Глава региона Дмитрий Миляев в своих соцсетях поделился видео, в котором рассказал, как приготовить самые вкусные гренки из детства.

По словам губернатора, нужно взять стакан молока, два яйца, батон нарезать кусочками и обмочить в яично-молочной смеси и жарить до появления золотистой корочки.

«Быстро, вкусно и бесплатная идея для наших кофеен и бистро», — подчеркнул глава региона.

Напомним, на пресс-конференции в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вспоминая интервью медиаменеджеру Илье Степанову, рассказал, что после разговора о своём любимом лакомстве — гренках — его недавно угостили ими.

«Сначала подумал: „Решили найти креативный способ избавиться от черствого хлеба — скормить губернатору“. Но потом попробовал и сразу ощутил тот самый вкус из детства. Совершенно просто, но невероятно вкусно и сладко», — рассказал глава региона.

Напомним, интервью с Дмитрием Миляевым набрало 1,9 млн просмотров. Посмотреть его можно по ссылке.