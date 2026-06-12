Фото Алексея Пирязева.

По рекомендациям Роспотребнадзора, при температуре 28,5°C рабочий день уменьшается на 1 час, при 29°C — на 2 часа, а при 30,5°C — сразу на 4 часа. Если кондиционер есть, оптимальный диапазон — +24…25°C.

Отдельные правила — для работы на улице: при +32,5°C нужно чередовать 15–20 минут труда с 10–12 минутами отдыха в прохладе, а общее время пребывания в жару без спецодежды не должно превышать 1,5–2 часов за смену.

За нарушение температурного режима работодателю грозят штрафы до 80 тыс. рублей (для организаций) или приостановка деятельности на три месяца. В случае тяжкого вреда здоровью возможна и уголовная ответственность.