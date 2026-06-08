За три года его существования число участников выросло в 2,5 раза.

В понедельник, 8 июня, в Бунырево стартовал ежегодный образовательный форум «Трансформаторы. Служение Отечеству». Он проходит уже в третий раз. На первый форум приехали 80 участников, а в этом году в пансионате «Шахтёр» собрались 200 активных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Церемонию открытия посетил губернатор Дмитрий Миляев.

Главная цель форума – сформировать и обучить кадровый резерв для органов государственной и муниципальной власти региона. Участников ждут практическое обучение управлению проектами, экспертные сессии, командообразующие активности и открытые диалоги с федеральными специалистами.

«Наш форум называется «Трансформаторы. Служение Отечеству». Я убеждён, что чиновник – это человек, который служит Отечеству и людям. Именно так он и должен строить свою работу. Очень рассчитываю, что благодаря таким форумам у нас будет формироваться определённый кадровый резерв, чтобы ребята могли расти.

Государственная служба, органы исполнительной власти, местного самоуправления – все эти сферы остро нуждаются в молодых и профессиональных кадрах. Поэтому мы заинтересованы в энергичной молодёжи, которая хочет работать на благо Тульской области и её жителей. Мы постараемся сделать всё для того, чтобы в вас не иссякал интерес к жизни, к преобразованиям и переменам к лучшему», – сказал глава региона Дмитрий Миляев.

В рамках форума команды разработают и защитят реальные инициативы по десяти важным направлениям, включая поддержку семьи, экологию, туризм и цифровизацию. По итогам мероприятия лучшие проекты и инициативы участников получат оценку экспертов и поддержку.