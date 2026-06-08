В День социального работника губернатор вручил награды специалистам социальной сферы.

Фото Правительства Тульской области.

8 июня в Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил сотрудников учреждений социальной защиты, реабилитационных центров, социальных служб и организаций, оказывающих помощь семьям, пожилым людям, инвалидам и участникам СВО.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что социальная работа требует не только профессионализма, но и особых человеческих качеств:

Вы выбрали профессию сердцем и каждый день подтверждаете, что это не просто работа, а настоящее служение людям.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что сегодня в Тульской области последовательно развивается система поддержки семей с детьми, пожилых людей, граждан с инвалидностью, а также участников специальной военной операции и их близких.

По словам губернатора, благодаря работе социальных служб ежегодно поддержку получают десятки тысяч семей. Особое внимание уделяется развитию семейных центров, сопровождению будущих родителей, проектам активного долголетия и системе долговременного ухода.

Отдельно глава региона отметил вклад специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями:

«Вы помогаете семьям наших бойцов оформить льготы и пособия, а вернувшимся домой ребятам — найти себя в мирной жизни. Многие из вас сами являются жёнами и матерями защитников Отечества и не понаслышке знают, через какие испытания проходят семьи военнослужащих».

Сегодня в социальной сфере Тульской области трудятся около 8 тысяч специалистов. Они обеспечивают работу комплексных центров социального обслуживания, семейных центров, реабилитационных учреждений, домов социального обслуживания и центра поддержки участников СВО «Герой 71».

Завершая выступление, Дмитрий Миляев поблагодарил работников отрасли за преданность делу и вручил лучшим сотрудникам региональные награды.