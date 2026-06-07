Работы проводят с использованием износостойких материалов, которые обеспечивают сохранение дорожной разметки на участках с интенсивным движением.

Для обеспечения безопасности дорожного движения администрацией Тулы заключены муниципальные контракты на нанесение дорожной разметки термопластиком, холодным пластиком и краской.

Работы будут проведены на 972 пешеходных переходах. Также подрядчик нанесет продольную разметку на улицах города.

В настоящее время подрядчик обновил разметку на большинстве магистральных улиц и 220 пешеходных переходах.

С 4 июня продолжается нанесение разметки на ул. Первомайской и Кауля.

Работы выполняются в соответствии с погодными и условиями и преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.

