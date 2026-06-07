В Тульской области формируется добровольческий отряд БАРС, в него войдут и мобильные огневые группы.

Мобильная огневая группа отражает атаки вражеских БПЛА, о которых предупреждают в сетях. В пятницу, 5 июня, её участников пригласил в военкомат военный комиссар Новомосковска и Донского, Новомосковского района Роман Бражников. На встрече также присутствовал заместитель начальника управления обеспечения ГО и ЧС Владимир Харламов.

Представители администрации и военкомата подчеркнули важность мобильной огневой группы не только для промышленных предприятий, но и для жителей.

Владимир Харламов вручил участникам группы благодарственные письма администрации Новомосковска за добросовестное выполнение задач по охране промзоны. Военком зачитал приказ о присвоении за особые личные заслуги бойцам очередных воинских званий.

Роман Бражников напомнил о продолжающемся формировании в Тульской области добровольческого отряда БАРС, в него войдут и мобильные огневые группы.