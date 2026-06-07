Ранее судом он был приговорен к обязательным работам. Но отбывать наказание не явился.

Органами дознания УФССП России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя по факту уклонения от уплаты алиментов.

На основании судебного приказа гражданин обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/6 части всех видов заработка на содержание своего сына. Однако мужчина систематически игнорировал исполнение родительского долга. За это привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ, однако наказание гражданином не было отбыто.

«Несмотря на привлечение к административной ответственности, трудоспособный мужчина не предпринимал попыток погасить долг, в результате чего сумма задолженности по алиментным обязательствам составила более 27 тыс. рублей», — подчеркивает пресс-служба УФССП.

На основании рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей. В настоящее время ведутся следственные действия.