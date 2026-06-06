Губернатор рассказал о концепции «Тульская область – территория семейного счастья» и поделился опытом реализации демографической политики в регионе.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) – одно из крупнейших событий мировой экономической повестки. В работе форума принимает участие делегация молодежи Тульской области. В ее состав вошли члены Молодежного совета Правительства Тульской области, представители Молодежного землячества, специалисты сферы молодежной политики, а также молодые ученые и студенты ведущих вузов региона.

Визит реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Тульской области и Правительством Ленинградской области в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

5 июня ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежными советами Тульской и Ленинградской областей. В этот же день участники делегации возложили цветы на мемориальном комплексе в деревне Дони в память о жертвах нацистского геноцида, а также ознакомились с работой креативного кластера «Бизнес-инкубатор креативных индустрий» в поселке Тайцы.

6 июня, в рамках Международного молодежного дня «День будущего», на выставочном стенде Тульской области состоялась встреча губернатора Дмитрия Миляева с делегациями молодежи Тульской и Ленинградской областей.

Дмитрий Миляев рассказал о концепции «Тульская область – территория семейного счастья» и поделился опытом реализации демографической политики в регионе.

«У нас с Ленинградской областью общая героическая история. За молодежью – будущее. Именно вам предстоит определять судьбу своих регионов и всей России», – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор подчеркнул, что для вовлечения молодых людей в общественную жизнь необходимо общаться с ними на одном языке. Важно, чтобы молодежные центры были открыты для всех.

«Мы должны вовлекать ребят в общественную жизнь, вызывать у них желание участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. Ребята должны понимать, что их слышат, а наши молодежные центры открыты для общения в любое время», – сказал глава региона.

Представители делегации Тульской области поделились впечатлениями от первого дня ПМЭФ. Члены Молодежного совета Правительства Тульской области отметили, что подписанное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Молодежным советом Правительства Ленинградской области станет основой для реализации совместных проектов.

Представители делегации Ленинградской области, в свою очередь, отметили, что рады видеть представителей Тульской области на своей земле и видят перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между молодежными советами для обмена опытом и лучшими практиками развития молодежной политики на местах. Также они поделились положительными впечатлениями от посещения стенда региона на площадке форума.

Глава региона пригласил молодежь из Ленинградской области посетить тульский регион с ответным визитом. Кроме того, в этот день тульская делегация посетила стенд Ленинградской области, на котором представлены ключевые молодежные проекты региона.

Представители Тульской области также приняли участие в профильных сессиях «Дня будущего» по четырем стратегическим трекам: экономика и предпринимательство будущего, искусственный интеллект и перспективные технологии, кадры в эпоху цифровой трансформации, а также