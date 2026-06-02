Фото из архива Myslo.

В среду, 3 июня, в Пролетарском и Центральном районах Тулы организуют бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.

С 8.00 до полуночи в Пролетарском округе понизят давление холодной воды, а в квартале, ограниченном улицами Кирова (четная сторона), Епифанской, Восточным обводом, Каракозова подача холодной воды будет прекращена полностью.

Пониженное давление также ожидается в Скуратово. После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества воды. Для жителей организуют бесплатный подвоз воды, а также выдачу в киосках в течение дня. Публикуем адреса.

Пролетарский район

Раздача из автомобилей:

10.00–20.00 — ул. Кирова, 25-б (парковка напротив ТЦ),

10.00–20.00 — ул. Калинина, 10-а (парковка напротив Покровского храма).

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):

ул. Кирова, 32,

ул. Шухова, 2/1,

ул. Калинина, 20, корп. 1,

ул. Ложевая, 147,

ул. 2-я Песчаная, 12,

ул. Кирова, 14,

ул. Кирова, 172,

ул. Марата, 35-г,

ул. Епифанская, 29,

ул. Хворостухина, 11,

ул. Майская, 1,

ул. Вильямса, 22-а,

ул. Металлургов, 53,

ул. Металлургов, 49-а,

ул. Мартеновская, 20,

ул. Металлургов, 1-б,

ул. Чаплыгина, 10,

2-й проезд Гастелло, 17, к. 1,

ул. Бондаренко, 33,

ул. Кутузова, 29.

Центральный район

Раздача из автомобилей:

10.00–13.00 — п. Южный, ул. Клубная, 1,

13.30–20.00 — п. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2.

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):