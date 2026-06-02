В среду, 3 июня, в Пролетарском и Центральном районах Тулы организуют бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.

С 8.00 до полуночи в Пролетарском округе понизят давление холодной воды, а в квартале, ограниченном улицами Кирова (четная сторона), Епифанской, Восточным обводом, Каракозова подача холодной воды будет прекращена полностью.

Пониженное давление также ожидается в Скуратово. После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества воды. Для жителей организуют бесплатный подвоз воды, а также выдачу в киосках в течение дня. Публикуем адреса.

Пролетарский район

Раздача из автомобилей:

  • 10.00–20.00 — ул. Кирова, 25-б (парковка напротив ТЦ),
  • 10.00–20.00 — ул. Калинина, 10-а (парковка напротив Покровского храма).

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):

  • ул. Кирова, 32,
  • ул. Шухова, 2/1,
  • ул. Калинина, 20, корп. 1,
  • ул. Ложевая, 147,
  • ул. 2-я Песчаная, 12,
  • ул. Кирова, 14,
  • ул. Кирова, 172,
  • ул. Марата, 35-г,
  • ул. Епифанская, 29,
  • ул. Хворостухина, 11,
  • ул. Майская, 1,
  •  ул. Вильямса, 22-а,
  • ул. Металлургов, 53,
  • ул. Металлургов, 49-а,
  • ул. Мартеновская, 20,
  • ул. Металлургов, 1-б,
  • ул. Чаплыгина, 10,
  • 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1,
  • ул. Бондаренко, 33,
  • ул. Кутузова, 29.

Центральный район

Раздача из автомобилей:

  • 10.00–13.00 — п. Южный, ул. Клубная, 1,
  • 13.30–20.00 — п. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2.

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):

  • пос. Скуратово, ул. Новоселов, 1,
  • пос. Скуратово, ул. Новоселов, 4, к. 4,
  • пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19,
  • пос. Басово, ул. Центральная, 18.