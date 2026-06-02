В среду, 3 июня, в Пролетарском и Центральном районах Тулы организуют бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.
С 8.00 до полуночи в Пролетарском округе понизят давление холодной воды, а в квартале, ограниченном улицами Кирова (четная сторона), Епифанской, Восточным обводом, Каракозова подача холодной воды будет прекращена полностью.
Пониженное давление также ожидается в Скуратово. После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества воды. Для жителей организуют бесплатный подвоз воды, а также выдачу в киосках в течение дня. Публикуем адреса.
Пролетарский район
Раздача из автомобилей:
- 10.00–20.00 — ул. Кирова, 25-б (парковка напротив ТЦ),
- 10.00–20.00 — ул. Калинина, 10-а (парковка напротив Покровского храма).
Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):
- ул. Кирова, 32,
- ул. Шухова, 2/1,
- ул. Калинина, 20, корп. 1,
- ул. Ложевая, 147,
- ул. 2-я Песчаная, 12,
- ул. Кирова, 14,
- ул. Кирова, 172,
- ул. Марата, 35-г,
- ул. Епифанская, 29,
- ул. Хворостухина, 11,
- ул. Майская, 1,
- ул. Вильямса, 22-а,
- ул. Металлургов, 53,
- ул. Металлургов, 49-а,
- ул. Мартеновская, 20,
- ул. Металлургов, 1-б,
- ул. Чаплыгина, 10,
- 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1,
- ул. Бондаренко, 33,
- ул. Кутузова, 29.
Центральный район
Раздача из автомобилей:
- 10.00–13.00 — п. Южный, ул. Клубная, 1,
- 13.30–20.00 — п. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2.
Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):
- пос. Скуратово, ул. Новоселов, 1,
- пос. Скуратово, ул. Новоселов, 4, к. 4,
- пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19,
- пос. Басово, ул. Центральная, 18.