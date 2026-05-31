Самой популярной по итогам недели стало заявление Минобороны о применении комплекса «Орешник» в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон».

Центральный событием ушедшей недели стал последний звонок в школах. 26 мая в школах города прозвенели последние звонки. Myslo пообщался с выпускниками и их родителями. Репортаж "Слезы, вальс и письма родителям: как Тула проводила выпускников во взрослую жизнь" посмотрели более двух десятков читателей.

Не менее важным для многих туляков стала новость об ограничении скорости трамваев до 8 км/ч. Ограничения коснулись улиц Советская, Максима Горького, Коминтерна, а также Пролетарского и Павшинского мостов.

На этой неделе Новомосковск отпраздновал 96-летний день рождения и День химика. За почти вековую историю город превратился из скромного рабочего посёлка в крупный промышленный, научный и культурный центр региона. И он продолжает развитие. В 2025 году в него было инвестировано более 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств преобразились 16 дворов и пешеходных зон, установлены новые игровые комплексы, отремонтированы лифты и системы дымоудаления, а стадион «Химик» прошёл капитальную реконструкцию.

В планах на 2026 год — масштабное благоустройство знаковых мест: Детского парка им. Д.Г. Оникику, Городской площади и природно-архитектурного комплекса «Исток Дона».

Самым шокирующим событием недели стала кровавая бойня в Ханино. В ночь с 24 на 25 мая мужчина и женщина пришли к своим знакомым в пос. Ханино, чтобы переночевать. 35-летний гость решил ограбить хозяев жилища. Он нанёс деревянным бруском множество ударов 54-летней женщине, её 46-летней сестре и двум их десятилетним внучкам. После того, как потерпевшие потеряли сознание, мужчина вместе со своей сожительницей похитили ювелирные украшения и скрылись. Хозяйка дома скончалась на месте происшествия, её сестра и девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии. К сожалению, несмотря на оказанную помощь, одна из школьниц скончалась в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).