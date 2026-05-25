В Суворовском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

По предварительным данным, сегодня, 25 мая, из поселка Ханино в больницу с тяжелыми травмами госпитализировали двух девочек, 8 и 11 лет, и их родственницу. Сейчас они находятся в коме.

А в доме, откуда госпитализировали потерпевших, правоохранители обнаружили труп 54-летней женщины — бабушки девочек.

По информации Myslo, трагедия произошла сегодня ночью. В гости к семье потерпевших приехали двое родственников. В какой-то момент мужчина и женщина поругались с хозяйкой дома — 54-летней женщиной — и жестоко избили её. От полученных травм она скончалась.



После этого парочка избила двух её внучек и дочку, забрала из дома ценности, попыталась скрыться, но была задержана.

В настоящий момент подозреваемые доставлены в СК — для проверки на причастность к преступлению и проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.