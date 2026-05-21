Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства отметил, что вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, имеет особый смысл:

«Эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах», – сказал Владимир Путин.

Среди награжденных – наш земляк. Слесарь Конструкторского бюро приборостроения им. Академика Шипунова Игорь Владимирович Жуков удостоен Ордена Дружбы.