Фото правительства Тульской области.

Беседа прошла в формате живого диалога.

Глава региона признался, что общение с молодыми людьми помогает власти лучше понимать их настоящие запросы.

«Мы регулярно встречаемся с молодежью, чтобы услышать из первых уст, что им действительно нужно. Благодаря таким разговорам мы можем грамотно проектировать общественные пространства и совершенствовать систему высшего образования», — пояснил Дмитрий Миляев.

В центре обсуждения оказались вопросы, касающиеся того, как уже в студенческие годы можно внести практический вклад в развитие Тульской области. Губернатор отметил, что качественное образование — это фундамент, а для энергичных и инициативных ребят сегодня открыто множество путей самореализации: «Молодёжное землячество-71», Клуб креативных идей и другие проекты.

«Любые ваши начинания, даже событийные, нам важны. Мы готовы поддерживать ваши разработки, направленные на развитие региона», — заявил Миляев.

Один из студентов поинтересовался, какие специалисты сейчас наиболее нужны области. Оказалось, что регион с мощной индустриальной базой остро ждёт молодые кадры для машиностроения, химической отрасли, автопрома. Также востребованы аграрии, управленцы, работники культуры и спорта. Губернатор добавил, что по уровню зарплат Тульская область занимает третье место в Центральном федеральном округе. «У нас множество открытых вакансий, потребность в профессионалах очень высока. Приезжайте домой, в Тулу, и увидите всё своими глазами», — призвал он.

Отдельно речь зашла о стажировках в правительстве региона. Выяснилось, что старшекурсники и выпускники могут пройти практику в любом из 32 региональных органов власти — от экономики до цифровизации. Для этого достаточно заполнить анкету на карьерном портале правительства в разделе стажировок.

«Мы искренне рады, когда молодёжь приходит к нам стажироваться и вливается в наш Молодёжный совет. Будем создавать надёжный социальный лифт, чтобы ребята могли расти в органах исполнительной власти», — подчеркнул глава региона.

Не обошли стороной и тему поддержки молодых семей, а также внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. Губернатор назвал цифровизацию полезным инструментом, который уже работает в соцсфере, медицине, экономике и сельском хозяйстве, — в планах расширять эти практики.

На вопрос о совете самому себе в молодости Дмитрий Миляев ответил философски:

«Я ничего не стал бы менять. Разве что посоветовал бы себе быть менее опрометчивым, но это ведь свойство юности. Со временем, набивая шишки и поднимаясь, каждый становится степеннее. А вам, студентам, желаю одного: терпения и упорства!»

Губернатор высказал пожелание и по поводу молодёжных репортажей: по его мнению, в них не хватает позитива и эмоций. «Было бы здорово показывать туристические возможности области: агротуризм, автотуризм, гостиничные комплексы, нашу систему образования. В регионе много мест, притягательных для жителей и гостей», — заметил он.

В завершение Миляев ещё раз призвал студентов активнее вступать в «Молодёжное землячество-71», предлагать идеи и приезжать знакомиться с предприятиями региона. «Мы всех ждём домой!» — резюмировал губернатор.

В книге почётных гостей университета он оставил пожелание: «Желаю вузу стремительно развиваться и покорять новые высоты, а студентам — обрести нужные компетенции, реализовать свои таланты и стать гордостью нашей великой страны».

До начала встречи с молодёжью Дмитрий Миляев обсудил с ректором РЭУ Иваном Лобановым перспективы сотрудничества между регионом и ведущим экономическим вузом страны.

В РЭУ имени Г.В. Плеханова обучается более 23 тысяч студентов. В его тульском филиале — около тысячи человек, в основном по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Госуправление». На прошлой неделе двое молодых учёных из филиала получили премии правительства Тульской области (по 200 тысяч рублей каждый) за успехи в науке и преподавании.