Об этом говорится в постановлении регионального правительства № 271 от 21 мая 2026 года.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Документ, подписанный главой тульского кабмина Михаилом Пантелеевым, устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты в размере 1 млн рублей для педагогов, прибывших на работу в населённые пункты, в которых проживает не менее 50 тысяч человек.

Выплата ежегодно будет предоставляться пяти учителям, учителям-дефектологам и учителям-логопедам, а также пяти педагогам, занимающим должности воспитателей или старших воспитателей.

Среди критериев для претендентов на выплату – возраст до 50 лет, а также наличие среднего профессионального или высшего образования по профилю. Также педагоги должны будут пройти конкурсный отбор, победители которого получат деньги.