Документ, подписанный главой тульского кабмина Михаилом Пантелеевым, устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты в размере 1 млн рублей для педагогов, прибывших на работу в населённые пункты, в которых проживает не менее 50 тысяч человек.
Выплата ежегодно будет предоставляться пяти учителям, учителям-дефектологам и учителям-логопедам, а также пяти педагогам, занимающим должности воспитателей или старших воспитателей.
Среди критериев для претендентов на выплату – возраст до 50 лет, а также наличие среднего профессионального или высшего образования по профилю. Также педагоги должны будут пройти конкурсный отбор, победители которого получат деньги.
Постановление будет действовать до конца 2028 года. Полный текст можно найти здесь.