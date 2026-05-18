Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве.

Фото из архива Myslo.

О планах губернатору Дмитрию Миляеву доложил замминистра внутренней политики Илья Тихомиров.

В Туле 12 июня центральной праздничной площадкой станет центр города, включающий площадь Ленина, Тульский кремль, Казанскую набережную, улицу Металлистов и Крестовоздвиженскую площадь.

Традиционно на площади Ленина и в кремле пройдёт международный фестиваль «Автострада-2026».

Он проводится в области с 2004 года и на сегодня является крупнейшим автомобильным фестивалем в России. Более 1000 образцов современной и ретротехники будет представлено на открытой экспозиции, а на демонстрационной площадке выступят автомотоклубы из разных регионов.

Отдельная площадка фестиваля посвящена 90-летию Госавтоинспекции.

В рамках «Автострады» прорабатывается вопрос организации дрифт-шоу профессиональными гонщиками — этот формат уже полюбился жителям Тулы.

В рамках фестиваля состоится ралли исторических автомобилей по улицам Тулы — этап Кубка России по автомобильному спорту в классе «ретро» на приз губернатора Тульской области.

Традиционно участники ралли организуют конкурс костюмов. В этом году он посвящён Году народов России: участники представят костюмы в национальном колорите. Большинство экипажей — семейные.

Для малышей организуют соревнования на советских педальных машинках.

Вечерний концерт завершится огненным шоу от социального партнёра.

Главным событием Дня России в Тульской области станет фестиваль «Россия — семья семей», который впервые пройдёт в областной столице.

Региональный план мероприятий формируется.

Во всех муниципальных образованиях Тульской области будет организована работа по праздничному оформлению. Министерство внутренней политики совместно с министерством массовых коммуникаций доведёт фирменный стиль празднования до всех муниципалитетов. Все общественные пространства, где будут проходить мероприятия, оформят в этой стилистике. Работы завершат к 8 июня.

В период с 8 по 12 июня во всех муниципальных образованиях пройдут сквозные акции. Среди них — «Мы — граждане России»: торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет и отличившимся в учёбе, спорте, общественной или волонтёрской работе. Также запланирована акция «Окна России» — оформление окон учреждений и жилых домов символикой страны. Во всех загородных и пришкольных лагерях пройдёт торжественное поднятие флагов в рамках акции «Равнение на флаг».

В муниципалитетах состоятся торжественные собрания с награждением ветеранов — участников СВО, активных волонтеров, общественников, людей, внесших весомый вклад в развитие региона, а также детей, проявивших выдающиеся способности в образовании, искусстве и спорте.

Традиционно популярны автомото- и велопробеги: стилизованные колонны с флагами России проедут по знаковым местам.

Праздничные концерты пройдут на центральных площадках и в домах культуры. Тематика программ будет связана с Годом единства народов. Также организуют спортивные мероприятия: легкоатлетические забеги, велозабеги, семейные эстафеты «Мама, папа, я». Для детей и молодёжи проведут интеллектуальные турниры по настольной игре «Россия в деталях» (авторская игра тульской общественной организации), а также квизы и квесты.

В муниципалитетах пройдут иммерсивные мероприятия по аналогии с теми, что проводились 9 Мая в Туле.