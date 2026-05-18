Он проводится в Тульской области впервые и станет главным событием Дня России.

Фото правительства Тульской области.

О программе фестиваля на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева доложил замминистра внутренней политики Илья Тихомиров.

Программа нового фестиваля включает национальные виды спорта и игры народов России (от русской кегли и казачьей удали до удмуртских горелок и бурятского Сурхарбана), концерты творческих коллективов из разных регионов, выставки и фотопроекты, в том числе «Мир дружбы Тулы», а также «Лавки России» от Русского географического общества.

В рамках фестиваля состоится гастрономическая ярмарка с национальными блюдами от приглашённых шеф-поваров и флешмоб-акция «Хоровод единства» — массовый танец дружбы. Также запланированы творческие мастер-классы, граффити, конкурсы, выступления в жанре этно-поп, показ национальных костюмов, которые гости смогут примерить.

Пройдут и онлайн-мероприятия: флешмоб «Россия едина» (короткие видеоролики о традициях народов в соцсетях), онлайн-викторина по истории, культуре и традициям народов России, а также фотоконкурс со снимками из разных уголков страны.

Ранее Myslo рассказал о том, что в Туле в День Росси состоится традиционный масштабный фестиваль «Автострада-2026».