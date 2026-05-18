Фото из архива Myslo.

Добровольно рассчитываться с бюджетом компания не спешила — в отведенный срок деньги так и не поступили. Тогда пристав задействовал полный арсенал принудительных мер: заблокировал расчетные счета организации, вынес запрет на регистрационные действия с техникой, а затем выехал по юридическому адресу должника и арестовал автомобиль. Изъятое имущество направили на оценку.

Потеря собственного транспорта оказалась весомым аргументом. Не дожидаясь реализации, предприятие полностью погасило задолженность — с учётом исполнительского сбора и расходов на оценку. В итоге в бюджет поступило около 3,5 млн рублей, а исполнительное производство завершили фактическим исполнением.

Справка. Главное межрегиональное специализированное управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП России) — новый территориальный орган службы. Он создан для принудительного исполнения исключительно особо важных исполнительных документов.