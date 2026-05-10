Непосредственными участниками необычного интерактивного праздника стали 2000 человек. Каждый участник получал красноармейскую книжку и выполнял задания: расшифровать радиограмму, собрать солдатский вещмешок, написать письмо-треугольник или оказать первую помощь. За правильные ответы в книжку ставились отметки, которые затем обменивались на призы.

Министр культуры Тульской области Елена Арбекова отметила: «Свет Победы на проспекте» — уникальный для Тулы формат. Идею его создания предложил губернатор Дмитрий Миляев, который не раз подчёркивал необходимость новых подходов к празднованию патриотических дат, позволяющих ярче вовлекать жителей в историю и усиливать эмоциональное восприятие событий.

«Вместо одного большого площадного мероприятия мы создали восемь локальных площадок, на каждой — активности, иммерсивные спектакли, концерты, викторины. Атмосфера праздника пронизывает весь проспект Ленина — он превратился из транспортной артерии в реку памяти. Чтобы узнать историю битвы под Москвой, нужно пройти целый квест. Благодаря которому каждый убедился, что щит Москвы был и будет всегда — Тула», - сказала Елена Арбекова.

На Могилёвском сквере площадку организовал ТГПУ им. Л.Н. Толстого — здесь под звуки песен военных лет учили складывать фронтовые письма, работал «Секретный архив» с копиями настоящих писем, а на мастер-классе «Разгадай шифр» можно было расшифровать радиограмму с помощью азбуки Морзе.

На площади Победы работали Объединение центров развития культуры и Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского. Здесь развернулась военно-историческая реконструкция: стрелковое оружие РККА, авиационная зона с симулятором полёта, полевая ремонтная мастерская, редкие мотоциклы. Для гостей выступали артисты, работали площадки«Колокол Памяти», фотовыставка «Галерея единого подвига» и интерактив «Детские игры недетского времени».

В сквере 80-летия обороны Тулы ТулГУ представилвыставку научных достижений, интерактивные экспозиции, экспонаты музея ТулГУ и поисковых отрядов, а также школу первой помощи и начальной военной подготовки.

У Государственного архива Тульской областиработала планшетная выставка архива «Хотели Тулу? Получили дуло!», книжная экспозиция областной научной библиотеки. Специалисты архива проводили викторины «Защитники Тулы»и организовывали показ документальных и военных фильмов.

Тульская областная филармония показала реконструкцию оборонительной черты, хронику боевых действий в сводках тульского радио и победную танцплощадку с живой музыкой, гармошкой и фронтовой агитбригадой — все желающие танцевали «Рио-риту» и «Катюшу».

В Пушкинском сквере Региональный библиотечно-информационный комплекс провёл литературную акцию в формате открытого микрофона: чтение газет военного времени, включая легендарный «Коммунар», стихов и отрывков из книг о Победе и семейные мастер-классы.

Театральный сквер стал объединённой площадкой Тульского академического театра драмы и Тульского областного колледжа культуры и искусства. Здесь прошли праздничный спектакль-концерт, танцевальные мастер-классы, артисты в костюмах 40-х годов дарили тюльпаны, на большом экране демонстрировалось мультимедийное представление, а всех желающих угощали чаем из тульского самовара.

На финальной локации в Тульском кремле для посетителей подготовили программу сотрудники Тульского музейного объединения совместно с Тульским театром юного зрителя и Тульским театром кукол. Гости увидели кукольный спектакль «Петрушка на войне», музыкально-литературную композицию «Поэзия Победы», выставку «Эхо войны», арт-пространство «Рисуем Победу», участвовали в интерактивах и угощались полевой кухней.

Елена Арбекова рассказала, что позитивный опыт проведения такого рода мероприятий к годовщине Тульской оборонительной операции будет масштабирован.

«Такой формат даёт возможность и семейной аудитории, и взрослым, и детям не наблюдать со стороны, а стать непосредственными участниками исторического действия. Погрузиться в эпоху и прочувствовать её, тем самым непросто узнать, а прожить память о Победе, сохранить её в сердце и передать будущим поколениям», – сказала министр.