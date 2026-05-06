В деревне Криволучье в доме 38-летнего местного жителя нашли растительное вещество.

Экспертиза показала, что это части конопли с содержанием наркотического вещества. Общий вес изъятого составил 1 килограмм 315 граммов.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия, а также источники происхождения наркотического средства», — сообщили в региональном УМВД.