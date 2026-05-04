Фото Алексея Пирязева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Светлана Воскресенская доложила: ямочный ремонт уже полностью завершён в Новомосковске, Белевском, Веневском, Дубенском, Заокском, Каменском, Киреевском, Кимовском, Одоевском, Чернском, Ясногорском районах, а также в посёлках Новогуровский и Славный.

В 13 муниципалитетах работы продолжаются. Сотрудники «Тулавтодора» и «Тулауправдора» регулярно выезжают на объекты, чтобы контролировать качество и соблюдение сроков.

На текущий момент ямочный ремонт выполнен на 76%. Самые высокие темпы отмечаются в Дубенском, Ясногорском и Чернском районах, самые низкие — в Щёкинском и Тепло-Огарёвском.

Планы ремонта местных дорог в каждом муниципалитете опубликованы на официальных сайтах администраций в разделе «Для жителей». Всего в 2026 году в Тульской области предстоит отремонтировать свыше 700 км дорог — это рекорд: в 2024‑м было 510 км, в 2025‑м — 592 км. Работы ведутся на 489 объектах федерального, регионального и местного значения.

Планы-графики составлены, по 227 объектам контракты уже заключены, по 262 — проводятся закупки. В настоящий момент дорожные работы идут в Ефремовском, Алексинском, Белевском, Веневском, Куркинском, Щекинском, Узловском, Плавском, Чернском, Одоевском, Киреевском районах и в Туле — всего на 19 объектах. Завершить все работы на федеральных, региональных и местных трассах планируется до 15 ноября.

В этом году на региональных дорогах установят 39 объектов освещения общей протяжённостью более 60 км. Работы ведутся в шести муниципалитетах, два объекта в Киреевском районе уже сданы.

По данным Ситуационного центра губернатора Тульской области, больше всего жалоб жителей связано с состоянием грунтовых дорог и началом дачного сезона. Ремонт таких дорог начнётся не ранее июня. Дмитрий Миляев поручил главам муниципальных администраций регулярно собирать информацию об участках, нуждающихся в ремонте.

Также губернатор поручил Светлане Воскресенской проверить, как размещены планы ремонта на сайтах администраций, и проанализировать, насколько оперативно они обновляются.

«Каждый профильный министр отвечает за то, что происходит в муниципалитетах по своему направлению деятельности», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Миляев распорядился еженедельно докладывать оперативные данные о ремонте автодорог.

Кроме того, губернатор обратился к региональным отделениям партии «ЕР» и ОНФ с просьбой подключиться к общественному контролю за всеми этапами работ и обеспечить участие жителей в приёмке объектов.