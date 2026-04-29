В Туле 1 мая пройдет шествие, посвященное Дню Весны и Труда. Мероприятие пройдет на улице Советской, написал в соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

Участники пройдут от стенда Национального центра «Россия» по Музейному кварталу и Казанской набережной до Тульского машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова и обратно. Начало в 12.00.

Местные предприниматели предложат гостям традиционные тульские пряники, необычные пряничные круассаны, лечебные чаи и др.

«Приглашаю представителей МСП, жителей и гостей областной столицы присоединиться к шествию! Все желающие могут подойти к месту сбора участников возле стенда», — отметил глава региона.

Основная цель мероприятия — поддержка предпринимательства и привлечение внимания к региональным производителям.