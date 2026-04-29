Всего в регионе работает около 2500 вышек сотовой связи. Роспотребнадзор рассказал, как их проверяют и стоит ли бояться радиоволн от них.

По мере технологического развития региона все больше туляков подвержены так называемой «радиофобии» — боязни электромагнитных волн. Поэтому когда появляются новые вышки сотовой связи, люди начинают бить тревогу: а точно ли от них нет никакого опасного излучения?





Специалисты Роспотребнадзора поспешили успокоить туляков. Эксперты пригласили журналистов, чтобы на их глазах проверить вышку прямо в центре города — на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта. Отметим, что эта установка работает в Туле уже давно. Измерять электромагнитное излучение будут во дворе многоквартирного дома.



Татьяна Шевелёва, начальник отдела санитарного надзора по гигиене труда Центра эпидемиологии и гигиены Тульской области, объяснила, как проводят проверки и зачем:

Татьяна Шевелёва «Мы проведем электромагнитные измерения на территории жилой застройки. В зависимости от частот передатчиков мы посмотрим уровни, которые создаются при эксплуатации радиоэлектронного средства. Для радиоэлектронных средств есть нормативы плотности потока энергии — мы посмотрим, будут ли они в порядке. Операторы базовых станций обязаны проводить комплексные измерения после ввода в эксплуатацию передатчиков и далее один раз в три года. Если мы видим превышение при обращении граждан, то принимаем меры, в том числе профилактического характера. Внеплановые проверки сегодня имеют ограничения и согласовываются с прокуратурой; самостоятельно мы не имеем возможности их проводить. Любое размещение, модернизация или реконструкция оборудования требуют нового санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора».

При проверке сотрудники не выявили во дворе дома на Красноармейском проспекте никаких опасных радиомагнитных волн. Измеритель плотности потока энергии устанавливает уровень воздействия электромагнитных частот на здоровье человека. Показатель не должен превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр.







Специалисты объяснили, что чем больше антенн установлено на какой-либо территории, тем меньше мощность каждой. То есть чем больше зона покрытия, тем меньше электромагнитных волн излучают антенны.



Роман Борисов, заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области, отметил, что вышки не являются сильным источником радиомагнитных волн: