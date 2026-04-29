В Донском женщина обратилась в суд с просьбой признать сына утратившим право пользования муниципальной квартирой и снять его с учета.
Она утверждала, что сын уехал жить с отцом вскоре после развода родителей и с тех пор не появлялся в квартире, не участвовал в оплате коммунальных услуг.
Однако суд принял сторону молодого человека. Было учтено, что до совершеннолетия местом его жительства определили родители, а после достижения 18 лет он отсутствовал недолго. Суд посчитал, что временное отсутствие не дает оснований считать его отказавшимся от жилья.
Решение пока не вступило в силу.