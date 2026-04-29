Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
5 и 7 мая на площади Ленина состоится репетиция Парада Победы. В связи с этим запретят остановку и стоянку с 00.00 до 22.00, а также ограничат движение всех видов транспортных средств с 17.00 до 22.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади.
8 мая в Тульском академическом театре драмы пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. В этот день будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса.
Ограничения в День Победы
9 мая на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запретят остановку и стоянку с 00.00 до 18.00, ограничат движение с 6.00 до 18.00.
Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 23.00, ограничат движение с 6.00 до 23.00 по ул. Менделеевской, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади и по ул. Розы Люксембург, на участке от ул. Никитской до ул. Советской.
Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00, ограничат движение с 6.00 до 13.00 (а также муниципальный общественный транспорт с 8.00 до 13.00)
- на площади Ленина,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- по ул. Союзной,
- по ул. Благовещенской,
- в Денисовском переулке,
- в Черниковском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
- на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской.
Дополнительно в этот день запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве, расположенном между домом 1-г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.
9 мая пройдет иммерсивный маршрут «Свет победы на Проспекте». Будут действовать следующие ограничения:
- запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 19.00;
- ограничено движение с 9.00 до 19.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.
Во время праздничного салюта 9 мая будут введены ограничения.
Запрещена остановка и стоянка с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы, от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.
Ограничено движение с 20.00 до 23.00:
- на площади Ленина,
- по ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского,
- в Садовом переулке,
- по ул. Никитской,
- в Чапаевском проезде,
- по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- по ул. Союзной,
- в Денисовском переулке,
- в Благовещенском переулке,
- по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера,
- по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского,
- в Оружейном переулке.
Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт)
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
- на набережной реки Упы,
- по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,
- по Пролетарскому мосту,
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста,
- по Зареченскому мосту,
- по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.
На период вводимых ограничений, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Подробнее по ссылке.
Парковки
С 28 апреля по 12 мая запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.
На платных парковочных пространствах в историческом центре и на ул. Советской в период с 28 апреля по 12 мая плата за их пользование взиматься не будет.