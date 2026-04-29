Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

5 и 7 мая на площади Ленина состоится репетиция Парада Победы. В связи с этим запретят остановку и стоянку с 00.00 до 22.00, а также ограничат движение всех видов транспортных средств с 17.00 до 22.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади.

8 мая в Тульском академическом театре драмы пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. В этот день будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (7).jpg

Ограничения в День Победы

9 мая на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запретят остановку и стоянку с 00.00 до 18.00, ограничат движение с 6.00 до 18.00.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (8).jpg

Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 23.00, ограничат движение с 6.00 до 23.00 по ул. Менделеевской, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади и по ул. Розы Люксембург, на участке от ул. Никитской до ул. Советской.

Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00, ограничат движение с 6.00 до 13.00 (а также муниципальный общественный транспорт с 8.00 до 13.00)

  • на площади Ленина,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • по ул. Союзной,
  • по ул. Благовещенской,
  • в Денисовском переулке,
  • в Черниковском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
  • на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской. 

Дополнительно в этот день запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве, расположенном между домом 1-г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (10).jpg

9 мая пройдет иммерсивный маршрут «Свет победы на Проспекте». Будут действовать следующие ограничения:

  • запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 19.00; 
  • ограничено движение с 9.00 до 19.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (11).jpg

Во время праздничного салюта 9 мая будут введены ограничения.

Запрещена остановка и стоянка с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы, от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.

Ограничено движение с 20.00 до 23.00:

  • на площади Ленина,
  • по ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского,
  • в Садовом переулке,
  • по ул. Никитской,
  • в Чапаевском проезде,
  • по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
  • по ул. Тургеневской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • по ул. Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера,
  • по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского,
  • в Оружейном переулке.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (9).jpg

Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт)

  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
  • на набережной реки Упы,
  • по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,
  • по Пролетарскому мосту,
  • по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
  • по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста,
  • по Зареченскому мосту,
  • по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (12).jpg

На период вводимых ограничений, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Подробнее по ссылке.

Парковки

С 28 апреля по 12 мая запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (6).jpg

На платных парковочных пространствах в историческом центре и на ул. Советской в период с 28 апреля по 12 мая плата за их пользование взиматься не будет.