Общественный транспорт в эти дни будет ходить по измененной схеме.

Ограничения связаны с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

5 и 7 мая на площади Ленина состоится репетиция Парада Победы. В связи с этим запретят остановку и стоянку с 00.00 до 22.00, а также ограничат движение всех видов транспортных средств с 17.00 до 22.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади.

8 мая в Тульском академическом театре драмы пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы. В этот день будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса.

Ограничения в День Победы

9 мая на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запретят остановку и стоянку с 00.00 до 18.00, ограничат движение с 6.00 до 18.00.

Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 23.00, ограничат движение с 6.00 до 23.00 по ул. Менделеевской, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади и по ул. Розы Люксембург, на участке от ул. Никитской до ул. Советской.

Запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00, ограничат движение с 6.00 до 13.00 (а также муниципальный общественный транспорт с 8.00 до 13.00)

на площади Ленина,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,

по ул. Союзной,

по ул. Благовещенской,

в Денисовском переулке,

в Черниковском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской.

Дополнительно в этот день запретят остановку и стоянку с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве, расположенном между домом 1-г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

9 мая пройдет иммерсивный маршрут «Свет победы на Проспекте». Будут действовать следующие ограничения:

запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 19.00;

ограничено движение с 9.00 до 19.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

Во время праздничного салюта 9 мая будут введены ограничения.

Запрещена остановка и стоянка с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы, от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.

Ограничено движение с 20.00 до 23.00:

на площади Ленина,

по ул. Менделеевской,

по ул. Дзержинского,

в Садовом переулке,

по ул. Никитской,

в Чапаевском проезде,

по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,

по ул. Тургеневской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской,

по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,

по ул. Союзной,

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера,

по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского,

в Оружейном переулке.

Ограничено движение с 21.00 до 22.30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт)

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,

на набережной реки Упы,

по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,

по Пролетарскому мосту,

по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,

по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста,

по Зареченскому мосту,

по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

На период вводимых ограничений, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Подробнее по ссылке.

Парковки

С 28 апреля по 12 мая запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

На платных парковочных пространствах в историческом центре и на ул. Советской в период с 28 апреля по 12 мая плата за их пользование взиматься не будет.