Встреча представителей власти, врачей, тульского бизнеса и руководителей предприятий региона прошла в творческом индустриальном кластере «Октава». Форум охватывает задачи сразу двух национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». Эти проекты тесно связаны, так как рост производительности труда невозможен без здорового населения.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Здоровья не бывает много, поэтому тех, кто участвует в его укреплении, тоже не бывает много. Я очень рад, что инициативой проведения конференции стала Тульская торгово-промышленная палата. Работодатели совместно с медиками, участниками направления «профилактическая медицина», обсуждают, что же надо делать на производстве со здоровьем работающего населения, чтобы сохранить максимальные ресурсы. То, что мы нашли взаимопонимание, очень важно и для правительства Тульской области, и для каждого жителя. Здоровье — персонально, и у каждого человека оно должно быть хорошим.

По словам Дмитрия Сергеевича, в Тульской области на предприятиях помимо обязательной и уже всем привычной диспансеризации вводят новые необычные меры профилактики здорового образа жизни. Например, алкотестеры на входе на производство. Это дало хорошие результаты по снижению травматизма на рабочем месте.

Еще пример: люди работают вахтовым методом, возвращаются домой и несколько дней «отдыхают», так скажем, неправильно. И потом не все возвращаются на работу — после такого «отдыха» случаются сердечно-сосудистые катастрофы.

— И я очень благодарен, что именно руководители сами решили внедрить такие профилактические меры. Они сказали: «Для нас это важно и принципиально!» — отметил Марков.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и Тульской торгово-промышленной палатой подписали Дмитрий Марков и Андрей Шестаков, президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата». Соглашение подготовлено с учетом Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года и направлено на формирование системы профилактики заболеваний и модификации факторов риска на уровне работодателей.

А также в этот день был подписан Меморандум в интересах предпринимателей и жителей Тульской области. Стороны договорились о совместном проведении на территории региона конкурса социально ответственных работодателей. Меморандум подписали Андрей Шестаков и Амир Сараков, вице-президент ООО «СуперДжоб».

Андрей Шестаков:

— Соглашение дает старт конкурсу, который стартует в регионе 15 мая и закончится в октябре. Главная наша цель — популяризировать бережное и внимательное отношение людей к своему здоровью. Важно заинтересовать работодателя, чтобы он как можно больше сил и времени уделял здоровью всех членов своего коллектива. А еще здоровые люди - это запрос бизнеса. В регионе нехватка кадров, у нас самый низкий в стране уровень безработицы. Известно, что танго танцуют вдвоем, поэтому нам важно, чтобы был отклик со стороны работодателей на нашу инициативу.

В конкурсе могут принимать участие все работодатели — от индивидуального предпринимателя до крупнейших предприятий.

Амир Сараков:

— По нашим исследованиям, 69% россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни. Четыре человека из десяти хотят, чтобы от работодателя были меры поддержки по здоровью: дополнительное медицинское страхование, день на диспансеризацию, спортивные секции и т. д. Мы совместно с Тульской торгово-промышленной палатой запустили конкурс по поддержке работодателей региона. Это отличная возможность для всех до 31 октября 2026 года бесплатно искать сотрудников через наш ресурс. А мы в течение этого времени будем оценивать работодателей по нескольким критериям, которые будут ориентированы на то, как идет поддержка в плане здоровья сотрудников и потенциальных соискателей.

Мы будем смотреть, насколько раскрыта суть вакансий и должностных обязанностей, на количество вакансий, чтобы были прозрачные данные о будущей зарплате. По итогам мы присвоим медали четырех степеней: платина, золото, серебро и бронза. В дальнейшем эти медали будут красоваться на страницах сайта работодателей. Количество участников не ограничено, мы ждем всех.

По словам Саракова, это экслюзивная мера поддержки Тульского региона, которую потом можно будет масштабировать по всей стране.

Туляки новую инициативу поддержали.

Ирина Пученкина, руководитель швейного предприятия «Лидер-Тула» про производству специальной профессиональной одежды:

— Форум случился в Туле вовремя и нам он необходим. Здоровье сотрудников — это главное, потому что это влияет и на работу самого предпритятия. Если коллектив здоровый, и мы вовремя будем беспокоиться об их здоровье, тогда и предприятие будет успешным. У нас все сотрудники проходя медицинское обследование, диспансеризацию — мы беспокоимся о своих сотрудниках. Любую болезнь, обнаруженную на ранней стадии, вылечить легче. И будет сохранена жизнь человека!

Также на предприятии полный соцпакет, больничные оплачиваются, отпуска.

Дато Чиглашвили, основатель и генеральный директор «Центра подологии доктора Дато»:

— Все сотрудники нашего Центра проходят нужные медицинские обследования, мы проводим профилактические осмотры. В случае выявления каких-то проблем, решаем их индивидуально с каждым сотрудником. У нас молодой коллектив, и больных людей мало, но если понадобится помощь — поддержка руководства всегда будет.