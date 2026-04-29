29 апреля в Новомосковске прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования за 2025 год. Об этом в соцсетях рассказал глава МО Алексей Платонов.

Далее состоялось 46-е заседание Собрания депутатов, в повестке дня которого значилось 14 вопросов. Исполняющий обязанности главы администрации города Олег Соловьев рассказал о деятельности за 2025 год.

На заседании согласовали соискателей на присуждение муниципальных премий в различных сферах; рассмотрели несколько вопросов имущественного характера; внесли изменения в ранее принятые решения о конкурсах «Активный сельский староста» и «Активный руководитель ТОС»; утвердили новый состав Общественного совета Новомосковска.

Все вопросы повестки дня депутаты утвердили.