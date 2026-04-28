Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции.

В соревновании приняли участие 12 сотрудников из разных районов региона, прошедших предварительный отбор. Согласно правилам, конкурсанты должны иметь стаж работы в должности не менее трех лет, положительные характеристики по службе и отсутствие дисциплинарных взысканий.

Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по служебной, правовой, медицинской, огневой и физической подготовке.

По итогам испытаний первое место занял участковый уполномоченный полиции ОП «Криволученский» УМВД России по Туле старший лейтенант Дмитрий Багметов. Второе место — старший участковый УМВД России по Туле Артур Никитин. Третье место занял старший участковый ОП «Тепло-Огаревское» МОМВД России «Плавский» майор Анатолий Чудаков.

Победитель представит Тульскую область на следующем этапе конкурса, который пройдет 4–5 июня в Орле. Финал всероссийского состязания состоится в сентябре в Барнауле.