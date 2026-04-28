Управление Росреестра по Тульской области подвело итоги работы кадастровых инженеров за I квартал 2026 года и сформировало их рейтинг.

Оценка специалистов проводилась по ключевым показателям, включая долю положительных и отрицательных решений при кадастровом учёте, а также данные о членстве в саморегулируемых организациях.

Всего в регионе в этот период работали 312 кадастровых инженеров.

В ведомстве отмечают, что перед заключением договора на кадастровые работы жителям стоит ознакомиться с рейтингом, чтобы выбрать квалифицированного специалиста.

Рейтинг доступен на региональной вкладке сайта Росреестра.