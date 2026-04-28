29 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Вильямса, 36, 38, 26-а, 26, 32, 28-а;

ул. Майская, 2;

ул. Лейтейзена, 5, 5-а, 7;

ул. Революции, 10;

ул. Бр. Жабровых, 1-а;

Красноармейский проспект, 9, 7-б;

Мясново: ул. Чмутова, 113-117 (нечётн.), 121, 162-б, 164-б, 168-б; 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.); 18-й пр-зд, 32-38 (чётн.); 8-й пр-зд, 2, 5; 9-й пр-зд, 1;

ул. Демидовская, 18/61, 54, 56 к.1, к.2, к.3;

п. Скуратово: п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а; ул. Грибоедова, 21-53 (нечётн.), 1-а, 2, 6, 6-а; п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-52 (чётн.), 21, 23, 37, 40-а; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-19 (нечётн.), 6-20 (чётн.), 19-а, 20-а, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 6-11; ул. Белинского, 2-14 (чётн.); ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.), 13-а; ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чехова, 25-29 (нечётн.), 28, 29-а, 30, 32, 32-а; ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. Достоевского, 3-13 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64;

ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а;

ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.);

ул. Будённого, 81, 83, 100;

ул. Демьянова, 6;

ул. Ершова, 11.