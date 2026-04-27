Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании обсудил с министром транспорта Светланой Воскресенской ход ремонта дорог в регионе. Слушая доклад о начале дорожных работ, глава региона с иронией заметил:

«В жизни всегда есть место подвигу».

Однако после завершения отчета его тон сменился на более требовательный. Глава области остался недоволен сложностью докладов и потребовал предоставлять информацию в более понятном для жителей формате.

По словам Воскресенской, ремонт начат на восьми региональных объектах в семи районах области. Работы ведутся в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В качестве примера качественного выполнения работ был приведён участок Алексин — Першино.

«Так, ну, давайте мы поступим следующим образом. Все, что касается ремонта дорог, мы тогда в еженедельном режиме краткую информацию от вас будем заслушивать, чтобы понимать, что у нас происходит. <…> Единственное, я бы на что обратил внимание: если вот сейчас у жителей спросить, да хоть вот вы присутствующие в зале, никто, я думаю, ничего не понял. Ну, вообще непонятно, много мы делаем или мало мы делаем», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор потребовал изменить подход к отчётности. По его мнению, доклады должны начинаться с общей картины по всем дорогам региона, а не с перечисления отдельных участков.

«Я бы всё-таки шёл от общего к частному. А для этого мы должны показывать тогда общий план работ, который есть по региональным дорогам, по муниципальным, в плане ремонта, в плане содержания. И тогда будет понятна картина мира», — поставил задачу глава региона.

Миляев подчеркнул, что ключевой задачей на данный момент является устранение ямочности. Он напомнил, что к 9 Мая все ключевые дороги в муниципалитетах должны быть приведены в порядок.

Судя по большому количеству обращений от граждан и медленным темпам в некоторых районах, задача решается не так интенсивно, как требуется.

«Девятое Мая уже скоро. Мы с вами договаривались о том, что к этому времени на ключевых дорогах во всех муниципалитетах ямочность будет устранена. <…> Судя по тому, что обращений пока достаточно много… понимаем, что задача решается пока не очень интенсивно. Поэтому возьмите это, пожалуйста, на контроль», — обратился губернатор к подчиненным.