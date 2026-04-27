27 апреля на еженедельном совещании губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратил внимание на важность информирования школьников о ключевых мероприятиях, которые пройдут в регионе. По его словам, это станет частью системной работы по профориентации и поможет расширить кругозор молодежи.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что у школьников должна быть возможность лично посетить крупные форумы, чтобы познакомиться с достижениями промышленности и сельского хозяйства.

«Мы могли бы с вами направлять делегации из наших школьников, а может быть, и учащихся среднего профессионального звена, и даже студентов высших учебных заведений на эти форумы. Чтобы они посмотрели, как это происходит, кто представляет свою продукцию, расширяя таким образом кругозор и добавляя понимание того, что делается сегодня в сфере сельского хозяйства, в сфере промышленности, в стране», — подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что профориентация в Тульской области уже стала масштабной и системной работой. Программа охватывает 100% школьников с 6-го по 11-й классы, а также включает взаимодействие с работодателями и региональными предприятиями.

Дмитрий Миляев поручил организовать экскурсии в особые экономические зоны, провести анкетирование среди школьников по профориентационной работе, а также распространять по школам информацию по мероприятиям «Инженеры будущего», «АГРОпродвижение» и другим.