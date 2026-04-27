Сегодня, 27 апреля, в Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в мелком хулиганстве.

По информации Myslo, инцидент произошел в Кленовом переулке. Неизвестный устроил стрельбу рядом с домом № 8 — там отмечали свадьбу граждане Армении. Соседи, испугавшиеся выстрелов, вызвали правоохранителей. Стражи порядка задержали стрелка — им оказался 20-летний мужчина.

«На задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». У мужчины изъят охолощенный автомат Калашникова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД.

Отметим, задержанному грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.