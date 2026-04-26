По прогнозу метеорологов, пик разгула стихии придется на начало рабочей недели — понедельник. Ожидается не только дождь, но и снег, местами возможно образование временного снежного покрова. Температура днем не поднимется выше +4 градусов тепла.

Но дальше будет лучше. Ведущий специалист прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорит, что резкое похолодание окажется коротким. Уже со среды начнется медленное «выздоровление» погоды. Хотя и не быстрое.

На Первомай днем ожидается до +10 °C, 2–3 мая потеплеет еще на два-три градуса, а 3–4 мая уже можно ждать тепла до +16°C. Вероятность дождей сохраняется, но небо уже не будет плотно затянуто свинцовыми тучами.