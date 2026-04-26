На комплексное развитие территорий будет отведено 10 лет. Одна из перспективных площадок находится недалеко от Кировского сквера.

На фото участок на ул. Марата (скрин с "Яндекс. Карты").

Администрация города подготовила проект постановления о комплексном развитии двух участков жилой застройки. Один из них находится на улице Марата, второй – на Рихарда Зорге.

В рамках реализации идеи планируется определить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, подлежащих комплексному развитию, сносу или реконструкции.

Предполагается, что под снос пойдут два дома на ул. Марата – №55, 57 и три на ул. Р. Зорге – №22, 24 и 24А.

Также необходимо будет определить основные и условно разрешенные виды использования земельных участков, а также максимальные параметры разрешенного строительства и реконструкции.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки составляет 10 лет», - говорится в проекте постановления.

Право на ведение комплексного развития территории жилой застройки будет выставлено на торги для определения ответственного за это застройщика.