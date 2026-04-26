20 апреля водитель «КИА Спектра» в районе дома № 19 по ул. Центральная Северо-Ватцевского лесничества задел передним бампером пешехода и уехал. Последствия для пешехода были минимальны: бампер машины лишь толкнул его ногу. А вот водителю пришлось за это отвечать.

«В нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения водитель оставил место ДТП. В судебном заседании мужчина пояснил, что уехал из-за испуга. Полностью признал свою вину, согласился с составленным в отношении него протоколом», — сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением мирового судьи от 22 апреля водитель на год лишен права управления транспортными средствами.