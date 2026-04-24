В Туле полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Глава администрации Илья Беспалов провел совещание, чтобы лично проконтролировать, как приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения.

На территории города находится 134 объекта воинской славы: это и памятники, и мемориалы, и братские могилы. За каждым закреплены ответственные — либо подшефные предприятия, либо городские службы.

В прошлом году на многих объектах делали капитальный ремонт, а сейчас красят, убирают и обновляют таблички.

Главный проект — «Катюша»: с постамента сняли макет легендарной боевой машины. Его уже покрасили на одном из городских предприятий. Теперь дело за постаментом — его тоже приведут в порядок и обновят памятную надпись.

У монумента «Тулякам — Героям Советского Союза» отремонтировали подпорную стену.

Директор МКП «КСО» Альберт Архипов отчитался, что все памятные места на городских кладбищах находятся в хорошем состоянии.

25 апреля по всей стране пройдет Всероссийский субботник. В Туле в этот день массово выйдут убирать территорию вокруг памятников.

«Ко Дню Победы все памятные места, воинские захоронения и мемориалы должны быть приведены в порядок. Наш общий долг — помнить и чтить героев Великой Отечественной войны», — резюмировал Беспалов.