С начала года на дорогах Тульской области произошло 40 ДТП с участием животных. Чаще всего водители сталкиваются с лосями, косулями и собаками. К сожалению, в этих авариях есть пострадавшие люди, рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Важно помнить: 80% таких аварий происходят в темное время суток. Самые опасные участки дорог в регионе:

  • М-2 «Крым»,
  • М-4 «Дон»,
  • Тула — Белёв,
  • Тула — Новомосковск,
  • Алексин — Заокский.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально бдительными. Главное правило: приближаясь к лесным массивам, где установлен знак «Дикие животные», необходимо снижать скорость и быть предельно внимательным. Особенно осторожными нужно быть в сумерки, ночью и ранним утром.