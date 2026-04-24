С начала года на дорогах Тульской области произошло 40 ДТП с участием животных. Чаще всего водители сталкиваются с лосями, косулями и собаками. К сожалению, в этих авариях есть пострадавшие люди, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Важно помнить: 80% таких аварий происходят в темное время суток. Самые опасные участки дорог в регионе:

М-2 «Крым»,

М-4 «Дон»,

Тула — Белёв,

Тула — Новомосковск,

Алексин — Заокский.

Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально бдительными. Главное правило: приближаясь к лесным массивам, где установлен знак «Дикие животные», необходимо снижать скорость и быть предельно внимательным. Особенно осторожными нужно быть в сумерки, ночью и ранним утром.